ROMA «Decideremo venerdì» e «il governo non rischia». Al termine del vertice a palazzo Chigi Giuseppe Conte fa professione di ottimismo anche se le posizioni tra M5S e Lega sulla Tav restano immutate.

Dare il via a Telt per i bandi è dato per scontato da parte del Carroccio e questa sembra essere l’unica soluzione possibile contando che sarebbero revocabili entro sei mesi.

Il tempo concesso al M5S per provare in Parlamento a fermare l’opera. Se non ci riuscirà si aprirà un altro capitolo, ma dopo le elezioni europee. © RIPRODUZIONE RISERVATA