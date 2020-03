ROMA Slittano ancora le nomine di Agcom e Garante Privacy. Ennesimo rinvio senza data alle votazioni in Parlamento per eleggere i membri delle authority. I vertici delle due authority sono scaduti a giugno e luglio dello scorso anno r vengono rinviate di settimana in settimana. L’accordo non c’è soprattutto tra Pd e M5S.

Lo stallo è ormai divenuto inquietante e non promette nulla di buono per le restanti 400 nomine che la maggioranza dovrebbe fare entro l'estate.