Global Compact, il M5S non molla: «Così ci isoliamo»

ROMA Il M5S non molla sul Global Compact e, forte anche del richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Camera Roberto Fico, torna a sollecitare il dibattito e il voto in Parlamento. «L'isolazionismo non paga». Lo scrive la senatrice M5s Paola Nugnes sulla sua pagina Fb dove interviene anche la collega Elena Fattori. «Ci si rende conto che tutto quello che si sta facendo non risolve il 'problema’ ma lo peggiora? Il decreto sicurezza non rimpatria e non ferma gli sbarchi ma crea nuovi clandestini e nuova insicurezza. Il Global compact era una dichiarazione per un patto collettivo di gestione dei flussi migratori cosa che abbiamo sempre invocato. Il problema è che si sta dicendo una cosa e se ne fa un'altra. Si creano problemi e non si risolve l'esistente», scrive Fattori. Sempre su Fb, Nugnes ricorda invece il cambio di rotta del governo sul Global Compact. «Durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU che risale al 26 settembre scorso il presidente del Consiglio del governo Lega-M5S ha annunciato il sì dell'Italia al Global Compact, un sì - ricorda - ribadito nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri Moavero Milanesi mentre il giorno prima il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano era intervenuto all'Assemblea Generale spiegando che il Global Compact rappresentava un'occasione senza precedenti per affrontare a livello globale il problema dei rifugiati». Sia Nugnes che Fattori inoltre condividono uno scritto di Giuseppe Prezzolini in cui ricorda che «da ogni pare d'Europa ogni secolo portò nuovi contributi alla cosiddetta razza italiana». © RIPRODUZIONE RISERVATA