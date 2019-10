ROMA È in programma per martedì prossimo alle 14 la riunione dell'ufficio di presidenza del Copasir (presidente, vice e segretario), integrato dai rappresentanti del gruppi, che dovrà stabilire il calendario dei lavori del Comitato di controllo sull'attività dell'intelligence, da mercoledì scorso tornato nel pieno delle sue funzioni con l'elezione del nuovo presidente, il leghista Raffaele Volpi. scorso. Tra i punti da decidere anche la data dell'audizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si è detto disponibile a riferire in merito alle visite a Roma del ministro della Giustizia americano, William Barr ed ai suoi incontri con i vertici dei servizi italiani nell'ambito del Russiagate. Conte ha anche scritto a Volpi, comunicandogli ufficialmente la propria disponibilità a riferire ed a concordare una data per l'audizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA