ROMA Il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammmed Bin Abdulrahman Al Thani, a quanto si apprende, sarà a Roma nelle prossime ore per incontrare il premier Giuseppe Conte. Sul tavolo del bilaterale il dossier Libia.

Nello stesso giorno, lunedì, il presidente del Consiglio incontrerà il vice premier libico Ahmed Maitig che sarà a Roma per una serie di incontri dedicati alla crisi nel suo Paese. L'esponente di Misurata, la città le cui milizie sono in prima linea nella battaglia contro le forze di Khalifa Haftar, a dovrebbe vedere il premier Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri Enzo Moavero. Possibile, ma non trova ancora conferme, anche un colloquio con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.