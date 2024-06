Risse in Parlamento, liti domestiche e vertici internazionali: quel “tafazzismo” che fa male all’Italia

C’è un’Italia che fa squadra. E che qualche volta, vince. È quella celebrata ieri da Sergio Mattarella, che ha accolto al Quirinale gli atleti in partenza per le Olimpiadi di Parigi dopo i trionfi agli europei di Roma. L’Italia della maglia azzurra, uno dei pochi simboli sotto cui tutto il Paese può ancora affermare di sentirsi unito (per il tricolore, come si sa, non è sempre andata così...). E poi c’è un’altra Italia. Che fatica a mettere da parte liti e rivalità. Che non riesce a fare squadra, anche quando ce ne sarebbe più bisogno. Come nei pochi giorni di un vertice internazionale come il G7, durante il quale consegnare all’esterno un’immagine di unità – o quantomeno di rispetto reciproco, almeno sulle grandi questioni – può essere funzionale anche a ottenere qualche risultato in più.

E invece. Invece sarà un caso, ma è proprio quando i riflettori si accendono sul nostro Paese che l’Italia (o meglio: la sua classe politica) proprio non riesce a sfuggire alla tentazione di dare spettacolo. Lo spettacolo peggiore: l’immagine di tre proteste in poche ore nelle aule parlamentari, con tanto di rissa e giorni di sospensione comminati a rappresentanti delle istituzioni come fossero scolari indisciplinati.

Una tentazione ricorrente, si diceva, quella di spaccarsi e di dare il via alla caciara nei momenti meno indicati. Del resto l’Italia non è solo il Paese di guelfi e ghibellini, ma anche quello che ha inventato il “tafazzismo”: quel gusto nel farsi del male da soli nato dal genio comico di Giacomo Poretti e assurto da tempo a categoria della politica (tanto che sia a Renzi che a Meloni, nella loro permanenza a Palazzo Chigi, è capitato di invitare gli oppositori a “non fare Tafazzi”).

Qualche esempio? Basta riavvolgere il nastro: 1994. Anche in quel caso, toccava all’Italia ospitare il G7. A Napoli, con Silvio Berlusconi premier. Avvisato a mezzo stampa di un invito a comparire per corruzione che lo riguardava, proprio durante i giorni del vertice dei Grandi. Un’anticipazione subito cavalcata – va da sé – dagli oppositori, che finì nei titoloni dei grandi giornali internazionali oscurando tutto il resto. «La notizia – si leggeva sull’International Herald Tribune – ha prodotto lo spettacolo del leader di un Paese dell’ Unione europea, alleato della Nato e membro del G7, che viene inquisito per corruzione».

Passano 15 anni e lo schema si ripete. È l’aprile del 2009, stavolta è L’Aquila a ospitare il G8.

A guidare i lavori, in veste di presidente del Consiglio, c’è ancora Berlusconi. Che di nuovo arriva all’appuntamento indebolito, stavolta dalle rivelazioni e dagli scandali delle settimane precedenti cavalcati da media e politica. Prima la partecipazione al compleanno delladiciottenne Noemi Letizia (con quello che venne ribattezzato il “Casoriagate”), poi la lettera dell’allora moglie Veronica Lario («chiudo il sipario sulla mia vita coniugale»). Infine la bomba dell’intervista al Corriere di Patrizia D’Addario, il 17 giugno 2009, a meno di un mese dall’apertura dei lavori del G8, sui «festini» a Palazzo Grazioli. Sarà anche per questo che la Cnn, durante i lavori del vertice all’Aquila, decise di intervistare proprio D’Addario, dedicando un ampio servizio agli scandali che seguivano l’ex presidente.

Si potrebbe controbattere: se i comportamenti fossero stati tutti al di sopra di ogni sospetto, forse quegli scandali e quelle accuse non sarebbero mai esistite. Vero. Eppure fu proprio una funzionaria del governo Usa di stanza a Roma, Elizabeth Dibble, nei suoi dispacci a Barack Obama, ad avanzare il sospetto che dietro quelle accuse (così come dietro l’inchiesta per evasione fiscale esplosa proprio durante un altro G8, quello di Genova del 2001) ci fosse almeno in parte la “manina” degli oppositori politici del Cavaliere. Intenzionati a indebolirlo a livello internazionale e a ricavarne un guadagno a casa.

IL RAPPORTO DI DIBBLE

«Sebbene l’elettorato italiano sia tradizionalmente disinteressato alla percezione internazionale dei propri leader – scriveva Dibble – per il premer l’importanza di questo summit è accresciuta dalla gravità delle accuse che lo coinvolgono e dalla sensazione di non essere più considerato seriamente all’estero». Ed ecco perché «data la grande importanza di questo summit per la politica interna, una qualsiasi gaffe di Berlusconi o l’impressione che sia snobbato dagli altri leader avrebbe grandissima eco nella stampa italiana».E pazienza se come effetto collaterale si sarebbe screditato non solo Berlusconi, ma tutto il Paese. Un po’ come con la rissa di due giorni fa alla Camera. Tafazzi docet.