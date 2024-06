Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:12

«C’è la piena collaborazione con le Regioni, siamo certi che ognuno farà la sua parte per abbattere le liste d’attesa. La sanità italiana non sta morendo, anzi è vista come un punto di riferimento». Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine del Cdm ha presentato in questo modo i due provvedimenti approvati (decreto-legge e disegno di legge) per ridurre le attese a cui sono condannati i cittadini che devono prenotare visite specialistiche o esami. «Ognuno deve fare la sua parte, il ministero, il governo, le regioni e gli operatori sanitari. Così avremo un servizio sanitario migliore per i cittadini» ha aggiunto. Tra i provvedimenti c’è anche il sistema di sanzioni ai dirigenti delle Asl che non riescono ad abbattere le liste di attesa. Il richiamo alle Regioni non è casuale visto che in queste ore ci sono state tensioni: gli assessori regionali alla Salute hanno sostenuto che il governo ha fatto calare sulle loro teste questi provvedimenti senza consultarli e c’è chi non esclude una impugnativa alla Corte costituzionale perché non sarebbero rispettate le prerogative delle Regioni per la parte che riguarda l’ispettorato di controllo nazionale.

CONFRONTO

Schillaci ha parlato del confronto che c’è stato con il Mef a causa della mancanza di coperture finanziarie (nei provvedimenti non ci sono risorse aggiuntive) che ha convinto il governo a sdoppiare gli strumenti visto che sulla strada rapida del decreto-legge, prevista inizialmente, non si sarebbe potuto procedere. Schillaci ha garantito: «Con il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti ci sono grande rispetto e collaborazione, abbiamo portato a casa quello che ci siamo prefissati».

ORGANIZZAZIONE

Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta per spiegare nel dettaglio gli interventi inseriti nei due provvedimenti: «Le Regioni non potranno più chiudere le liste di attesa e dovranno organizzarsi per rispettare queste tempistiche, ma le aiutiamo a fare questo lavoro prevedendo che possano fare ricorso se non riescono a rispettare i tempi anche alle prestazioni intramoenia, cioè quelle che i medici fanno a livello ambulatoriale nelle strutture pubbliche, e alle strutture private accreditate. I cittadini pagheranno solo il ticket e la differenza in termine di costo che dovranno sostenere le Regioni sarà coperta dalle risorse che lo Stato ha stanziato in legge di bilancio proprio per l'abbattimento delle liste di attesa oltre 500 milioni». Dall’inizio del 2025 saranno anche rivisti i tetti per l’assunzione del personale. Ancora: oltre alle misure per abbattere le liste di attesa «stiamo aumentando i posti a medicina, arriveremo ad avere a disposizione 30mila studenti in più in pochi anni e stiamo lavorando per superare finalmente la lotteria dei test d'ingresso a medicina». Giorgia Meloni ha ricordato, in un video, l’istituzione di un «sistema nazionale di monitoraggio delle liste di attesa Regione per Regione, prestazione per prestazione, per capire dove sia necessario intervenire e in che modo. Questo è uno strumento fondamentale che incredibilmente non esisteva fino ad oggi, perché evidentemente prima di noi nessuno ci aveva pensato. L'altra novità fondamentale è che rendiamo obbligatorio per legge il meccanismo per cui il medico che fa la prescrizione deve anche indicare la priorità e il tempo massimo di attesa possibile per quella prescrizione».

SCENARI

Uno degli elementi della riforma riguarda un maggiore coinvolgimento dei privati accreditati. Commenta Barbara Cittadini, presidente di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata): «La legge di Bilancio traccia la giusta direzione: non facciamo passi indietro». Restano delle perplessità delle Regioni espresse dal presidente della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini (assessore in Emilia-Romagna): «Il decreto anti-liste d'attesa è ancora privo di coperture finanziarie e molto astratto. È evidente la volontà di esautorare le Regioni dalla loro funzione di programmazione sanitaria (questo spiega forse il mancato coinvolgimento delle stesse) con meccanismi di direzione, controllo, ispezione da parte del Governo, direttamente nei confronti delle Asl e non delle Regioni. Si passa cosi dalla retorica dell’autonomia differenziata all’autonomia nell’indifferenziata».