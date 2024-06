Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:44

Tra i dirigenti dei sistemi sanitari regionali circola una valutazione: la creazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale delle liste di attesa rappresenta l’innovazione più concreta e attivabile. Per le altre misure servirà più tempo perché nei fatti senza le risorse necessarie non si può dare un’accelerazione, a partire dall’apertura degli studi e dei laboratori di sera e nei fine settimana. Esempio: si dice che una Asl, se non riesce a garantire nelle strutture pubbliche nei tempi previsti una visita specialistica o un esame, deve ricorrere, acquistando quella prestazione, al personale interno con la formula intramoenia o al privato accreditato. «Ma se non ci sono i soldi - si chiede il dirigente di una Regione - come si può pensare di farlo?». Il Ministero della Salute fa notare che già erano stati stanziati 500 milioni di euro per le liste di attesa, ma le Regioni ribattono che erano insufficienti e sono comunque già stati esauriti. Altra misura importante, con una svolta molta attesa decisa dal governo, è inserita all’articolo 5 del decreto legge alla voce “tetto di spesa per le assunzioni”.

Di fatto, spiegano al Ministero, «s’incrementa la spesa per il personale di un importo complessivo pari al 15 per cento dell’incremento del Fondo sanitario rispetto all’anno precedente. In sostanza, rispetto a oggi il tetto di spesa è meno stringente per il 2024. Dal 2025 viene abolito e sostituito da un altro meccanismo che non è di tipo vincolante ma legato alla programmazione delle aziende sulla base di un fabbisogno standard di personale sanitario». Sulla carta questo provvedimento sarà molto utile per assicurare un aumento della risposta sanitaria, nella pratica andrà a confliggere con un altro problema strutturale della sanità italiana: mancano le figure professionali, non ci sono in alcune specialistiche i medici e non ci sono gli infermieri, tanto è vero che si sta provando ad arruolarli da altri Paesi. Al Ministero dovranno vigilare anche su alcuni effetti collaterali possibili della riforma, spiegano esperti anche di regioni governate dal centrodestra: il sistema prevede che il cittadino abbia diritto alla prestazione nei tempi previsti dalla classificazione di urgenze ribadita dai provvedimenti; dunque se nelle strutture pubbliche non c’è posto, allora si devono acquistare le prestazioni in libera professione o dal privato accreditato.

I PRIVATI

Nel primo caso questo può disincentivare i professionisti interni a garantire straordinari perché potrebbero avere più convenienza al sistema intramoenia. Nel secondo si andrà a rafforzare inevitabilmente la sanità privata accreditata che avrà dunque anche più forza sul mercato del lavoro e potrà assumere medici e infermieri sottraendoli al settore pubblico. Il servizio sanitario nazionale potrà comunque ricorrere anche agli specializzandi. «Fondamentale invece - ricorda un altro esperto di una Regione amministrata dal centrodestra - il provvedimento sul Cup». Che cos’è? Cup significa centro unico di prenotazione e all’articolo 3 del decreto viene inserito un obbligo: in tutte le Regioni (oggi succede solo in alcune) devono essere disponibili tutte le prestazioni sia del pubblico sia del privato convenzionato. «Per questo - ricordano al Ministero della Salute - si prevede espressamente la nullità del contratto con il privato accreditato che non provveda a inserire le prestazioni nei Cup pubblici».

TEMPI

C’è inoltre il divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere «di sospendere o chiudere le attività di prenotazione», mentre il Cup (come per la verità già succede in diverse Regioni) «deve attivare un sistema per richiamare il cittadino e richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata almeno entro due giorni prima dall’erogazione». Domanda: quando si potranno vedere i primi effetti positivi di questa riforma? Nella migliore delle ipotesi nei primi mesi del 2025, al di là delle strategie già messe in campo dalle singole regioni. «Ma senza fondi aggiuntivi - dicono in coro dalle Regioni - non si andrà lontano».