Libia, Di Maio: «Bene la tregua, l'Italia ha fatto la sua parte»

Parla Luigi Di Maio. «L'annuncio della tregua del conflitto in Libia da parte del presidente Serraj e del generale Haftar è una buona notizia, perché crea spazio di ulteriore dialogo. La strada da fare è lunga, ma la direzione è quella giusta». Lo scrive il ministro degli Esteri Di Maio su Facebook. «C'è ancora tanto lavoro da fare - aggiunge - ma quello di oggi è sicuramente un passo positivo dopo mesi di stallo. Nel raggiungimento di questo primo risultato, anche l'Italia ha fatto la sua parte».

LEGGI ANCHE --> Libia, la via per la stabilità passa per il summit di Berlino

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA