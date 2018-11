Barbara Lezzi e l’informazione a “370” gradi

«Bisogna dare un’informazione a 370 gradi», dice in tv Barbara Lezzi. La ministra per il Sud continua ad inanellare gaffe in tv, ma non molla.











Fu lei a sostenere questa estate che la crescita del pil era dovuta al caldo e ai condizionatori accesi. Escluso il colpo di calore, che ad agosto fu portato a giustificazione, non resta che interrogarsi anche su cosa abbia voluto dire. Magari ai 360 gradi di informazione ne vuole aggiungere dieci di sicure balle. Come quelle sulle scie chimiche o sulle lauree mai conseguite. O quelle che ha raccontato in Puglia quando firmava senza avere 370 gradi di informazione il no al Tap.



