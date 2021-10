Letta: «Salvini? Il solito teatrino, ​va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima»

Giovedì 7 Ottobre 2021, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 18:49

«È sempre il solito film. Salvini racconta al Paese una storia, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra una grande novità. Ormai è anche stancante commentare questo teatrino». Lo ha detto Enrico Letta commentando l'incontro fra Matteo Salvini e il premier Mario Draghi. «Credo che sia un problema per la Lega», ha risposto a chi gli chiedeva se Matteo Salvini sia un problema per la maggioranza.

Letta, incontro con parti sociali

«Oggi abbiamo voluto incontrare le parti sociali, piccole e medie imprese, sindacati. La prossima settimana Confindustria, perché la legge di bilancio va discussa con le parti sociali. Le materie fondamentali sono investimenti in salute, l'istruzione e le tasse sul lavoro, che devono calare perché deve esserci più occupazione». Ha detto Enrico Letta, al Nazareno, facendo il punto degli incontri di oggi, in vista della manovra. «Alcune proposte hanno trovato un'ottima condivisione da parte dei sindacati. Crediamo che questo metodo sia quello giusto e noi siamo pronti al dialogo in Parlamento, con gli altri gruppi. Abbiamo poi parlato di riforme dagli ammortizzatori sociali e di sicurezza sul lavoro».

Salario minimo

«Il salario minimo rimane per noi una battaglia importante, che porteremo avanti. Non in questa legge di Bilancio, perché il governo così ha stabilito, ma la vogliamo portare avanti con le parti sociali, con la nostra elaborazione, nelle prossime occasioni nelle quali questo sarà possibile, perché riteniamo che sia e rimanga un punto importante del nostro programma».