Letta, lite con Salvini sul coprifuoco: «Riaperture? Se sbagliamo salta l'estate»

Sul coprifuoco è lite tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini: «Voglio che il governo vada avanti due anni, ma suggerisco sommessamente di considerare che è successo una volta e non può succedere più. Chi lo fa deve tirare le conseguenze, se non vuole stare al governo non ci stia», ha detto Enrico Letta a In mezz'ora in più, su Rai 3, parlando dell'astensione della Lega in cdm sulle norme Covid. « Salvini oggi partecipa a una raccolta firme contro il coprifuoco che il governo di cui fa parte ha stabilito», ha aggiunto il segretario del Pd.

Poi, Letta parla dell'alleanza con il M5S, e poi invita Carlo Calenda alle primarie del Pd. E parla anche di riaperture: «Se sbagliamo salta l'estate». Queste le parole del leader del Pd: «Se sbagliassimo adesso» con le riaperture «e si dovesse richiudere salterebbe l'estate... Non ci sono buoni o cattivi che vogliono togliere o mettere il coprifuoco, le riaperture devono essere in sicurezza ed irreversibili».

Con Conte «ci sentiamo molto frequentemente, non dico quotidianamente. Con i 5 stelle abbiamo governato insieme e abbiamo due anni di tempo in vista delle elezioni 2023 per fare insieme un percorso di avvicinamento», con «il Pd che costruisce un centrosinistra nuovo e allargato», ha poi detto Letta. «Conte assume la leadership del M5s e noi facciamo un lavoro nostro, sono due forze che in vista delle elezioni si avvicineranno per fare un'alleanza. Conte ha fatto al scelta di guidare e trasformare i 5 stelle è una scelta di cui bisogna essere grati».

«Invito Calenda a partecipare alla primarie del Pd»

«Non è da Roma che deciderò chi sono i candidati» nelle città al voto a ottobre «abbiamo deciso che le primarie ci saranno a Roma e a Bologna. Se Calenda partecipasse sarebbe un evento ancora più importante, lo invito a partecipare», ha detto il segretario del Pd a In mezz'ora in più, su Rai 3.

