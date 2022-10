Letta: «Meloni vuole i condoni, ci opporremo. Salario Minimo? È necessario»

Enrico Letta attacca Giorgia Meloni sui condoni commentando la relazione programmatica. «L'energia: non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema del disaccoppiamento e sul tetto del gas non abbiamo capito cosa succederà. Non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio». Lo ha detto il segretario Pd dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo. «Sul fisco abbiamo capito solo una parola: condoni, condoni e condoni. Non ci troverà».

Conte: «Meloni spinge per il riarmo. Bollette? Nessuna parola per rincari e profitti extra»

Le scelte del nuovo governo sul Covid

«Quello che ci spaventa è la concretezza e non l'identità. Ci spaventa la concretezza dove l'abbiamo vista nel suo discorso, nel passaggio da brividi che ho sentito sul Covid e sulla salute. Siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo il ministro Roberto Speranza». Così Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.

Il salario minimo

«Chiediamo che il salario minimo faccia parte del cuore delle proposte per combattere la disuguaglianza, un'altra parola che non abbiano sentito nel suo discorso». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo.