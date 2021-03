Conte: «Elezioni, chi va da solo è meno efficace. Su Rousseau ci sono ruoli da chiarire»

Parla da leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il neosegretario del Pd Enrico Letta. Almeno lui si sente il leader del nuovo Movimento, così lo chiama. «Un confronto molto proficuo, molto utile, abbiamo parlato del piano vaccinale della necessità di sostenere famiglie imprese e lavoratori. Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il PD sarà sicuramente un interlocutore privilegiato», ha detto l'ex premier Giuseppe Conte dopo l'incontro, durato un'ora circa, con Letta. L'ex presidente del consiglio stringe i bulloni attorno all'alleanza giallorossa perché ha detto che «il Pd sarà interlocutore privilegiato del nuovo M5S».

Sull'associazione Rousseau, invece, usa toni più freddi e sceglie il lessico legale che lascia presupporre possibili tempeste di carte bollate in vista: «Non vedo perché oggi si debba decidere di non usare più Rousseau, ci sono ruoli e pretese da chiarire, spero di comporre amichevolmente», la questione.

E poi arriva una dichiarazione sulle prossime elezioni amministrative: in cima alla lista delle città più calde c'è Roma. Conte dice: «Chi va da solo è meno efficace e, a partire dalle prossime amministrative c'è la volontà di confrontarci per trovare soluzioni più efficaci». Una frase che potrebbe sconvolgere i piani in solitaria escogitati fin qua dalla sindaca Virginia Raggi.

