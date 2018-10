Leopolda, l'ultima giornata, Renzi sul palco: «Con M5S avremmo perso l'anima»

Tutto esaurito alla Leopolda, che oggi sarà conclusa dall'intervento di Matteo Renzi. I padiglioni della ex stazione ottocentesca di Firenze sono affollati come non ma nelle precedenti edizioni della kermesse ideata dall'ex premier ed ex segretario del Pd. Secondo stime ufficiose, sono circa 5-6mila le persone presenti oggi.

Alla Leopolda siamo il doppio dell'anno scorso, quando eravamo al governo. L'opposizione fa bene alla Leopolda, ma male al Paese purtroppo», ha detto Matteo Renzi nel suo intervento di chiusura a Firenze. «La campagna di odio ricevuta in questi mesi é senza precedenti, sempre di più, pensavo si fermassero dopo le elezioni - ha aggiunto - L'odio fa male, quintali di fango non ci hanno sporcato l'anima, ma non si risponde con l'odio, che si ritorcerà su di loro: I giacobini finiranno sul patibolo come sempre. Alla mistificazione costante contro di noi rispondiamo con i numeri, con la realtà» .



«Noi abbiamo detto di no al governo Pd-M5s non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, valori, non poltrone», ha detto Matteo Renzi intervenendo dal palco della Leopolda. «C'era un disegno - ha spiegato - sostenuto da personaggi di grande rilevanza, trasformarci in una sorta di piccoli alleati saggi del M5s e pensare che l'ala più razionale della destra dovesse fare altrettanto con Salvini, per arrivare a un bipolarismo populista»



«Abbiamo fatto politica quando abbiamo detto di no al governo con i 5Stelle. Io ho rappresentato un pezzo di popolo in quel momento., Dicevano: 'Dai romanizzate i barbari, dai civilizzate i grillini, politicizzate l'antipolticà. C'era un disegno sostenuto da molte personalità. Il loro disegno era trasformarci in piccoli alleati saggi dei 5 stelle e pensavano che l'ala moderata della destra altrettanto con Salvini, per fare un bipolarismo tra un populismo di sinistra e uno di destar».



E continua Renzi: «Un'ondata populista di destra demagogica non nasce dal carattere di uno di Rignano ma da un fenomeno che va affrontato o non vinceremo mai più. Lo capite o no questo cari amici che criticate il mio carattere? Le critiche sono venute anche da compagni di strada che non hanno avuto nulla da dire sul mio carattere fino a quando stavano a fare i ministri...». A quei compagni di strada «dico: vi abbraccio con affetto, amici».



«Dicono che sentirei Salvini tutti i giorni, é una falsità. Sono mesi che non lo vedo in Senato. Ascolta i miei consigli? Non mi pare, dalla direzione che prende... Se Salvini mi ascoltasse, a Di Maio se mi capisse, darei un consiglio: caro Matteo, caro Luigi, fermatevi finché siete in tempo, ritirate la manovra, state sfasciando i conti e non mantenendo le promesse elettorali, seguite i consigli della contromanovra che abbiamo fatto con Padoan».

Sul palco della Leopolda nella giornata conclusiva sfilano i manager pubblici nominati dal «governo dei mille giorni» - come viene chiamato quello dell'ex premier - e usciti di scena con l'attuale esecutivo. Renato Mazzoncini, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane (Fs), rivendica i successi della sua gestione dal 2015. «Fatemi togliere un sassolino - conclude -. Qualche 'professorè ritiene che Anas e Ferrovie facciano lavori diversi e debbano stare separate, mentre hanno più di 10 mila chilometri che gestiscono in affiancamento. Anas é l'unica azienda pubblica che può diventare competitor dei concessionari, se agganciata a Ferrovie».



Anche Ernesto Maria Ruffini,ex direttore generale di Agenzia delle entrate, ricorda dal palco il lavoro svolto e le novità introdotte nella gestione delle cartelle fiscali. In precedenza era intervenuto l'imprenditore Francesco Borgomeo, con sampietrino ultramoderno in mano che produce la sua azienda, per ricordare come «grazie al Jobs Act, a Industria 4.0 (provvedimenti del governo Renzi, ndr) ho potuto salvare la Ideal Standard».

Ultimo aggiornamento: 13:54

