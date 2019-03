Leonardo Da Vinci, la celebrazione (leghista) a 500 anni dalla morte

Leonardo da Vinci in salsa giallo-verde. Anzi più leghista che grillina. Ministri del Carroccio schierati, a cominciare da Matteo Salvini, nella sala governativa del lancio delle celebrazioni nazionali per i 500 anni dalla morte di Leonardo. Salvini racconta: “Sono legatissimo a molti dei luoghi leonardiani sui Navigli, che hanno segnato la mia giovinezza. Ho aiutato tanti ad andare a vedere l'Ultima Cena di Leonardo ma non l'ho mai vista. Ma da qui alla fine delle celebrazioni recupererò”. E ancora: “Leonardo dà un bellissimo messaggio anche ai giovani, se puoi sognarlo puoi farlo. Un po’ come Walt Disney, che diceva sempre questa espressione”.



Ultimo aggiornamento: 11:46

