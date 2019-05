Legnano, il sindaco Fratus (Lega) si è dimesso dopo l'arresto per corruzione. Lunedì gli interrogatori

Il sindaco di Legnano (Milano) Gianbattista Fratus, arrestato nei giorni scorsi con vicesindaco e assessore per corruzione e turbativa d'asta, ha presentato le dimissioni. Lo ha reso noto il suo avvocato Maira Cacucci. «Ha rassegnato le dimissioni il 16 maggio stesso, comunicate poi a mezzo pec all'Ente», spiega dall'ANSA Cacucci. Nel frattempo sono previsti per lunedì gli interrogatori di garanzia degli arrestati di Legnano (sono 11 gli indagati) accusati di aver messo in piedi un «poltronificio» per incarichi dirigenziali in aziende a partecipazione pubblica e nello stesso Comune, al solo scopo di poter avere poi libertà di «manovra» sui candidati designati per i quali avrebbero costruito bandi di concorso ad hoc.

Ultimo aggiornamento: 11:32

