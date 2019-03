Legittima difesa, Salvini: «Domani la approviamo». Ma al primo voto assenti 32 M5s

«Domani la approviamo». Lo dice Matteo Salvini, lasciando l'Aula di Montecitorio, dove è in corso la discussione sulla legittima difesa. «Ci sono problemi, ci saranno modifiche? No, chiudiamo domani», assicura Salvini.

LEGGI ANCHE «Riaprire le case chiuse». Il nuovo fronte della Lega per cancellare la Merlin

È iniziato nell'aula della Camera l'esame del ddl sulla legittima difesa. La discussione degli articoli e dei singoli emendamenti procederà con tempi contingentati, per effetto del rinvio chiesto nei giorni scorsi dalla Lega che, facendo slittare la discussione a marzo, ha di fatto ridotto i tempi per l'esame del provvedimento. Dopo l'approvazione alla Camera, dovrà tornare al Senato per la terza lettura.



Assenti 32 deputati del Movimento 5 stelle alla prima votazione alla Camera sulla legittima difesa, missioni escluse. Tra gli altri non sono in Aula Valentina Corneli, Yana Ehm, Riccardo Ricciardi, Doriana Sarli e Gilda Sportiello, che hanno manifestato perplessità rispetto al provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA