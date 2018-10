Legittima difesa, ok in commissione il ddl in aula al Senato martedì 23

Concluso l'esame del disegno di legge sulla legittima difesa in commissione Giustizia al Senato. Il testo sarà un aula a palazzo Madama martedì prossimo. Un unico articolo, prevede che la legittima difesa sia di fatto sempre presunta se si interviene in seguito a un'irruzione in casa o sul luogo di lavoro. M5S ha ritirato i suoi emendamenti, tesi a "indebolire" la riforma voluta dalla Lega. La destra però non è soddisfatta.



«Sia la Lega sia gli stessi emendamenti di Forza Italia, ad uno dei quali abbiamo dovuto addirittura votare contro mentre ha votato a favore il Pd, consentono ai magistrati inquirenti di esercitare una discrezionalità troppo ampia - avverte Ignazio La Russa - che l'esperienza insegna porta inevitabilmente a sentenze contrastanti ed il più delle volte punitive per chi subisce l'aggressione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA