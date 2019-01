Salvini: ora la legittima difesa, sarà legge entro febbraio

«Entro febbraio il parlamento approverà la legge sulla legittima difesa. L'obiettivo è che il sacrosanto diritto alla legittima difesa delle persone persone, dei cittadini e dei commercianti per bene sarà riconosciuta dalla legge italiana entro il mese di febbraio. Quindi per i rapinatori il mestiere del rapinatore sarà un pò più difficili e rischioso». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dalla macchina in viaggio verso Rigopiano dove incontrerà i famigliari delle vittime della tragedia di due anni fa. «Anche in questo caso - prosegue il ministro - dalle parole ai fatti. A neanche otto mesi dall'avventura di questo governo». © RIPRODUZIONE RISERVATA