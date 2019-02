Legittima difesa, l'Anm: «Bene rinvio, sia sine die: in riforma gravi profili incostituzionalità»

Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla legittima difesa «è una buona notizia, speriamo che sia sine die». Lo ha detto il Presidente dell'Associazione Nazionale magistrati Francesco Minisci intervistato da Radio anch'io, evidenziando che la riforma presenta «gravi profili di incostituzionalità». «Noi vogliamo che la riforma non si faccia - ha detto Minisci - Non ce n'è bisogno perché l'istituto della legittima difesa è sufficientemente regolamentato. La tutela rafforzata della legittima difesa nel domicilio e nel negozio è già stata introdotta nel 2006». Oltretutto con questa riforma, ha aggiunto, «si lancia il messaggio sbagliato che se succede un fatto astrattamente riconducibile alla legittima difesa non si deve fare nessun accertamento. Questo non è possibile perché se un soggetto muore le indagini il PM le deve fare». I profili di incostituzionalità sono invece legati al fatto che la riforma «fa differenza tra la legittima difesa e le altre scriminanti, che hanno invece tutte la stessa dignità».



Ma il ministro Giulia Bongiorno assicura che la legge sulla legittima difesa «andrà in porto», sottolineando che il rinvio alla Camera è legato solo a questioni «tecniche». «La legge andrà in porto e si limiterà alla tutela dell'aggredito» - ha spiegato. Non c'è nessun dissidio con i Cinquestelle, ha aggiunto, «c'è volontà di andare avanti».

Ultimo aggiornamento: 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA