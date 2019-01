Domani sbarca alla Camera, per il via libero definitivo, atteso tra fine gennaio e l'inizio di febbraio, il ddl sulla legittima difesa, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Una norma che in sostanza "corregge" il codice penale, puntando a ritenere sempre legittima la difesa, in caso di aggressioni e furti in casa e nel proprio luogo di lavoro. Un testo che ha già incassato l'ok del Senato, lo scorso 24 ottobre, ricevendo 195 voti favorevoli, 52 contrari e una astensione. © RIPRODUZIONE RISERVATA