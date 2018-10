Legge elettorale per le europee al vaglio della Corte costituzionale

Ultimo aggiornamento: 18:22

La soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni europee sacrifica la piena rappresentanza politica? È il quesito cui è chiamata a rispondere la Corte Costituzionale nella prossima seduta convocata per il 23 e 24 ottobre a palazzo della Consulta. Tra gli altri temi all'esame dei giudici costituzionali figura anche il caso Cappato con i dubbi sulla punibilità, al pari dell'istigazione, dell'aiuto al suicidio di chi è già determinato a morire.Al vaglio della Consulta anche le norme sulla 'abusivà reiterazione di contratti a termine per i precari dello Stato; la sanzione della confisca 'per equivalentè nell'insider trading commesso prima della depenalizzazione del 2005; i processi lumaca e la nomina della amministrazione soccombente quale commissario ad acta per il pagamento delle somme dovute; la detenzione domiciliare e la parità di trattamento tra padre e madre di un figlio di meno di 10 anni, in caso di allontanamento.