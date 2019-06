Facilitare l'accorpamento di Regioni o la creazione di una nuova Regione con almeno un milione di

abitanti, come la Romagna. È quanto prevede un emendamento della Lega al ddl costituzionale sul referendum propositivo, depositato in Commissione Affari costituzionali del Senato da Roberto Calderoli, Maria Saponara e Daisy Pirovano. Dei 503 emendamenti presentati è l'unico della Lega, mentre M5S non ne ha depositato alcuno; se approvato imporrebbe il ritorno del testo alla Camera. © RIPRODUZIONE RISERVATA