«Con il mandato ai relatori si è concluso il lavoro delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia sul disegno di legge anticorruzione. Un lavoro complesso che mira a rafforzare le sanzioni per i corrotti e gli strumenti investigativi per stanarli, proprio ciò di cui il nostro Paese ha bisogno». Lo sottolineano Giulia Sarti e Giuseppe Brescia, deputati del Movimento 5 Stelle e presidenti delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali di Montecitorio. La discussione generale inizierà in Aula lunedì prossimo alle 13.«Ringraziamo -aggiungono- i quasi cinquanta auditi che in diverse fasi hanno contribuito all'esame di un provvedimento fondamentale per questa maggioranza. Il tema della giustizia ha sempre creatocontrapposizioni aspre in Parlamento, ma l'obiettivo deve essere sempre l'interesse dei cittadini: chi sbaglia paga, soprattutto se commette reati contro la Pubblica amministrazione».