Lega, ecco la nuova strategia in Europa per candidare Giorgetti

Ultimo aggiornamento: 17:51

Il nuovo ministro degli Affari Ue, il leghista, è aperturista sul voto alla presidente della Commissione,: "Vediamo, ascoltiamo...". E anche Salvini , viste le difficoltà della designataa trovare i consensi necessari nell'aula di Strasburgo per essere eletta, parrebbe disponibile a darle una mano, quella che gran parte dei socialisti e i Verdi le stanno negando. Perché lasi comporta così dopo essere stata esclusa da ogni trattativa e mentre nessuna poltrona parlamentrare le viene data?Il Carroccio non si arrocca pur di tornare in gioco. E s'infila nelle difficoltà degli altri e soprattutto della Von Der Leyen che rischia appunto di non avere la maggioranza al Parlamento Europeo a causa delle defezioni dei socialdemocratici tedeschi e soprattutto dei socialisti spagnoli, che si sono sentiti buggerati dal siluramento di Timmermans.La Merkel sta cercando un compromesso con i Verdi per sterilizzare l'opposizione dei partiti di Visegrad, ma è l'odiata (da Merkel e Macron) Lega che si sta mettendo in mezzo a sostegno della candidata tedesca. Salvini sarebbe orientato, ma la discussione è in corso con il capogruppo Zanni, cone con Giorgetti , a dare i suoi voti alla fedelissima di Merkel per ottenere in cambio un portafoglio pesante in Commissione Ue. Cioè quello della, e a quel punto sarebbe Giorgetti il candidato forte. Anche se l'operazione non è facile. Per ora ilcomitato che si occupa di fare le pulci ai papabili commissari avrebbe inferto una serie di ''no'' pesantissimi ai nomi sussurrati dall'Italia. Dietro c'è sempre il solito Selmayr, mastino della Merkel e plenipotenziario a Bruxelles in questa fase di transizione.