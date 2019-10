Centrodestra, già migliaia in piazza: cori contro Di Maio e Gad Lerner

Mancano due ore all'inizio della kermesse del centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti. Oltre al tricolore, sono spuntate bandiere di partito, come quella di Forza Italia. a dispetto delle polemiche sollevate da Fdi e Fi che chiedevano una manifestazione unitaria senza contrassegni dei partiti della coalizione ma solo il tricolore, in piazza il simbolo della Lega è raddoppiato se non triplicato.

Il logo del Carroccio e lo slogan "Prima gli italiani" appaiono in bella vista non solo sul grande striscione che fa da 'quintà al palco, ma anche sui due maxivideo montati oggi ai lati. Prima gli italiani e il simbolo della Lega spiccano anche sulle transenne che circondano il perimetro della piazza oltre allo slogan ' Lega sempre tra la gentè. Ma oltre alle bandiere ci sono anche molti "santini" raffiguranti icone della Sacra famiglia e Papa Wojtyła.

La manifestazione di San Giovanni prevede interventi di diversi oratori dal palco ma si chiuderà con quelli dei tre leader del centrodestra: nell'ordine, Silvio Berlusconi, poi Giorgia Meloni e infine Matteo Salvini. Lo fa sapere la Lega. Controlli con metal detector portatili in piazza San Giovanni. Il servizio d'ordine della Lega, che indossa fratini gialli con il simbolo di partito, prima di far passare le persone nell'area del prato, quella più vicina al palco, chiede di aprire le borse e poi fa scorrere il metaldetector.

Cori contro Di Maio e Gad Lerner.

«Venduto-venduto» e «buffone-buffone» contro Luigi Di Maio che appare sul monitor del palco del centrodestra di piazza San Giovanni. Un coro condiviso dai tanti già sotto il palco, dove ci sono le bandiere dei tre partiti del centrodestra e quelle delle regioni leghiste. Insulti anche per il giornalista Gad Lerner.

