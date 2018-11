Maltempo, la Lega: subito ddl per la manutenzione dei fiumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiediamo che sia immediatamente calendarizzato e approvato il disegno di legge per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti che abbiamo depositato nell'aprile scorso. Le tragedie di questi giorni ci confermano come sia compito della buona politica e della corretta amministrazione del territorio quello di garantire comunità e cittadini a poter vivere in luoghi sicuri e doverosamente controllati». Lo dicono in una nota i senatori della Lega in Commissione Ambiente Luca Briziarelli, Paolo Arrigoni, primo firmatario del provvedimento, Francesco Bruzzone e Giuliano Pazzaglini.«L'attenzione all'ambiente è fondamentale e rappresenta un investimento per i nostri figli e più in generale per il nostro futuro, ma l'incolumità delle persone non può passare in nessun modo in secondo piano. La Lega ha da sempre a cuore le storie di quelle comunità che vivono ai piedi di una montagna, nelle vicinanze di un fiume o nei pressi del greto di un torrente e che ora con l'azione di governo dobbiamo rassicurare e preservare. Diciamo un forte e convinto no all'abusivismo edilizio, tristemente ricorrente quando accadono sciagure legate alla furia del maltempo e, contemporaneamente, rinnoviamo con questo provvedimento l'impegno nostro e del Governo a far sì che la politica sia lo strumento più efficace per sintetizzare sicurezza e rispetto degli equilibri ambientali», concludono.