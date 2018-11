Lega e M5s ai ferri corti persino sugli scavi archeologici e sui B&B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - Ormai Lega e M5s bisticciano su tutto. ’Siamo convinti che valorizzare il patrimonio archeologico del nostro Paese facendolo conoscere a cittadini e turisti sia un obiettivo importante ma non può avvenire a scapito della ricerca archeologica e della professionalità di chi la pratica". Stavolta il terreno di scontro è costituito da un emendamento del Carroccio che vorrebbe dare la possibilità promuovere scavi archeologici nelle proprietà private legate ad agriturismi per incentivare lo sviluppo turistico e della zona. Ad insorgere la senatrice Margherita Corrado e il gruppo del M5S in Commissione Cultura di Palazzo Madama.«E’ concettualmente inammissibile l’emendamento in legge di Bilancio proposto dalla Lega a prima firma dell’onorevole Viviani: ’Promozione turistica attraverso la valorizzazione della bellezza artistica e del patrimonio storico nazionale’ che vorrebbe sdoganare insieme alle richieste di privati di valorizzare benistorico-archeologici non accessibili esistenti all’interno delle loro proprietà anche lo scavo in agriturismi situati in aree di particolare valenza culturale per attirare clienti consentendo loro di partecipare ad indagini sul campo. Il M5S riconosce la dignità della professione di archeologo - proseguono i senatori a 5 stelle - e l’importanza di assicurare una pratica dello scavo stratigrafico rigorosa, che non può quindi essere paragonata a una qualunque attività di svago turistico come il trekking o la preparazione di marmellate».