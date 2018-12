Manovra, blocco scatto delle pensioni sino a 150 mila euro e tagli per le fasce più alte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blocco degli adeguamenti per gli assegni alti fino ad un livello di 150mila euro lordi, poi veri e propri tagli, fino al 40%, per le somme che superano questa soglia. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da fonti vicino al dossier, una delle ipotesi su cui si sta confrontando la maggioranza per dare un segnale sulle pensioni d'oro. Non è bastato, insomma, l'ultimo vertice a Palazzo Chigi per chiudere la partita.L'intervento, secondo quanto emerso in quell'occasione, deve arrivare con un emendamento alla manovra in Senato. Al termine dell'incontro con Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio aveva annunciato un taglio dal 25% al 40%. Ma oggi il leader della Lega in tv ha espresso la sua preferenza per il blocco dell'adeguamento degli assegni, alzando peraltro l'asticella di partenza a 5.000 euro netti. Ipotesi che non piace ai 5 Stelle fermi a 4.500 euro.La mediazione potrebbe essere quindi un mix delle due opzioni: blocco degli 'scattì nelle prime fasce e, in aggiunta, taglio con varie percentuali per le fasce 'altissimè. La più alta, oltre i 500mila euro, include meno di 30 persone.