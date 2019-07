ROMA «Non ho letto le parole di Salvini e non ho avuto la possibilità di vedere il video. Ma che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa quando invece, com'è ben chiaro a leggere, andrei in Parlamento per trasparenza nei confronti dei cittadini e rispetto delle istituzioni, è una cosa assolutamente fantasiosa». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica al leader della Lega che lo aveva accusato di prestarsi a «giochi di Palazzo» non considerando che in caso di crisi la palla passerebbe al Quirinale. © RIPRODUZIONE RISERVATA