ROMA Il timing è il seguente: venerdì incontro con le Regioni e poi, lunedì prossimo, il decreto 'sblocca cantierì dovrebbe approdare in Cdm per il via libera. È quanto assicurano fonti di governo M5S all'Adnkronos, dopo che il premier, Giuseppe Conte, ha spiegato che l'atteso provvedimento non sarà in Consiglio dei ministri questa settimana. «Non vogliamo approvarlo - spiegano le stesse fonti - senza un passaggio con Regioni, Anci e Ance. Prima il confronto, poi il disco verde allo sblocca cantieri». © RIPRODUZIONE RISERVATA