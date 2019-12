ROMA La soppressione della seconda sede del Parlamento Ue a Strasburgo e il problema dei costi legati al rispetto dell'ambiente «è una questione che va avanti da anni». Lo ha affermato il vicepresidente dell'esecutivo europeo Frans Timmermans rispondendo ad una domanda. «Abbiamo cercato di convincere la Francia quando ero al governo del mio paese» in particolare a «testare altre cose, ma adesso la questione non ci appartiene più ed è nelle mani del Consiglio». Il vicepresidente ha poi precisato che «tutto ciò è scritto nei trattati e noi come commissione siamo i guardiani dei Trattati. Tuttavia la mia opinione a livello politico è abbastanza chiara». © RIPRODUZIONE RISERVATA