ROMA Non si terrà, a causa del protrarsi della riunione sui rimborsi bancari, il vertice di governo sul Def previsto oggi a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è infatti in partenza per Milano, dove resterà fino a domattina. Il Consiglio dei ministri per l'approvazione del Documento di economia e finanza dovrebbe essere convocato per domani alle 16.30, dunque la riunione politica per sciogliere gli ultimi nodi, salvo contatti tra i leader in giornata, potrebbe slittare al primo pomeriggio di domani.