ROMA «La Lega nel Ppe? Non lo escluderei a priori. Con la Csu bavarese, ad esempio, ci sono molti elementi di consonanza». Lo dice il dirigente della Lega Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in Più su Rai3 dopo aver di fatto ammesso che la mossa di Salvini di far saltare il governo giallo verde è stata un errore.

Immediato il plauso di Forza Italia.

«Ci saranno davvero tante e alcune buone novità. Se è vero come è vero che Giancarlo Giorgetti apre all'appello di Berlusconi a lavorare insieme per un ingresso della Lega nel Ppe. Sarebbe una bella conquista per l'intero centrodestra. Ma Giorgetti arriva persino ad immaginare (udite udite) un'alleanza fra i due Mattei ! Incredibile ...la politica non cessa di stupirci». È il commento di Francesco Giro, senatore Fi.