Il ritorno di Pecoraro Scanio: alle elezioni europee in lista con i grillini

ROMA Tutto pronto, anche se era nell’aria già un po’. Da quando Alfonso Pecoraro Scanio ha definito il M5S come “il più grande movimento verde d’Europa”. Sì, l’ex ministro di Giuliano



Amato e di Romano Prodi ha sciolto la riserva e dato la sua disponibilità a candidarsi con i grillini alle elezioni Europee del 26 maggio.



D’altra parte, ricordano a palazzo Chigi, “è stato Alfonso a darci una mano a metter su il ministero dell’Ambiente”. In effetti l’attuale ministro Sergio Costa, ex capo della polizia provinciale di Napoli, era nello staff di Pecoraro quando - dal 2006 al 2008 - ha guidato il ministero dell’Ambiente con il governo Prodi. © RIPRODUZIONE RISERVATA