© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Scontro nel centrodestra sulla possibile intesa con Casapound alle elezioni per il sindaco di Nettuno. Dopo un tira e molla, l’intesa sembra tramontata ma sono partite le polemiche.Contrario il senatore centrista Antonio Saccone. «Confermo questa ipotesi e non nascondo il mio profondo stupore solo per l’idea di includere una forza di estrema destra, in una forza di centro destra - sostiene Saccone - Non ho nulla contro la persona di Daniele Combi, peraltro mi dicono essere impegnata nel sociale, ma è evidente sotto gli occhi di tutti, che cambierebbe la natura della nostra coalizione. Io non ho posto alcun veto ho semplicemente detto che l’Udc, non poteva stare in una raggruppamento di quella specie. Certo mi sarei aspettato anche dagli alleati, un atteggiamento più coerente con i valori del popolarismo europeo. Ora si archivi questo increscioso episodio e si lavori seriamente per convincere i cittadini di Nettuno, che il programma di centro destra è l unico capace di dare delle risposte credibili e coerenti, che finalmente merita questa Città».