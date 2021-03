26 Marzo 2021

Lazio in arancione, Valle d'Aosta e Veneto in zona rossa. La Calabria resta arancione e la Campania fa segnare per la prima settimana dati da arancione. Niente da fare per le altre attualmente classificate in zona rossa. Ecco come cambiano (secondo l'ultima ordinanza da martedì) i colori delle regioni in base agli ultimi dati del monitoraggio della cabina di Regia ministero della Salute-Iss. Nel Lazio (unica a passare da rossa ad arancione) dunque potranno riaprire le scuole, ma anche negozi e e parrucchieri.

Restano arancioni Liguria, Toscana, Umbria, Molise, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia la provincia autonoma di Bolzano. In zona rossa (oltre alla Valle d'Aosta e il Veneto) anche Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Campania. E inoltre la provincia autonoma di Trento.

Il monitoraggio Iss

Secondo il monitoraggio Iss l'Rt nazionale scende dall'1,16 all'1,08 e anche l'incidenza dei casi di Covid cala a 240 ogni 100mila abitanti. La scorsa settimana erano 264. L'indice nazionale di trasmissione del Covid è calcolato facendo la media degli Rt regionali. Il rapporto settimanale di Istituto superiore di Sanità e ministero è quello che ogni sette giorni determina la definizione delle varie fasce di rischio, regione per regione.