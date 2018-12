Lavoro, Matteo Renzi ringrazia Di Maio per la tabella M5S sui posti del jobs act

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questo grafico 5Stelle è il regalo di Natale che mi fa Di Maio. Voleva dire che con loro aumenta il lavoro a tempo indeterminato e ammette che la svolta è stata col #JobsAct. Un grafico distrugge tre anni di #FakeNews sul Governo dei MilleGiorni. Apprezzo molto, grazie Gigino». Con questo tweet, lanciato presto stamattina, Matteo Renzi ringrazia i pentastellati per aver diffuso dati inoppugnabili sull'andamento delle assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi anni.L'obiettivo dei 5Stelle era quello di far vedere che negli ultimi mesi le assunzioni a "posto fisso" sono tornate a crescere grazie al cosiddetto Decreto Dignità che ha reso più difficile prorogare i contratti a termine.E' ancora presto per tirare le somme. Ma il grafico obiettivamente mette in evidenza cosa accadde con il Jobs Act che, grazie a generosi incentivi triennali, determinò un'ondata di assunzioni a tempo indeterminato. Assunzioni che - contrariamente a quanto si disse allora - non hanno determinato un'ondata di licenziamenti al termine dei tre anni di incentivi. Matteo Renzi ha dunque colto la palla al balzo per mettere in evidenza quanto di buono ha fatto il suo governo utilizzando a suo favore la "propaganda" di un avversario politico. Va ricordato anche che il 24 settembre scorso Luigi Di Maio disse in una intervista che il «Jobs Act va dannato e chi lo ha ideato è un assassino politico».Va detto che la riforma del Jobs Act che abolisce l'articolo 18 per i neoassunti e, in caso di licenziamento illegittimo,lo sostituisce con una indennità crescente al crescere degli anni di lavoro, è rimasta monca. L'altra gamba della riforma prevedeva l'avvio delle cosiddette «politiche attive del lavoro». Questo significa che sarebbero dovuti nascere strutture pubbliche in grado di aiutare i lavoratori in difficoltà a trovare un lavoro. Paradossalmente questo obiettivo sembra rientrare nel rilancio dei Centri per l'Impiego cara ai 5Stelle che però si scontra con un ostacolo enorme: i Centri dipendono dalle Regioni e non dallo Stato. Sarebbero dovuti tornare allo Stato con la riforma referendaria del dicembre 2016 (quella dell'abolizione del Senato) che fu bocciata.Insomma sul fronte del lavoro l'Italia non riesce a uscire dai complessi intrecci giuridici e burocratici nella quale è avviluppata.