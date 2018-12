Laura Boldrini insultata al check in a Fiumicino e sull'aereo: «Prima gli italiani, vergogna», uomo allontanato da hostess e passeggeri

«Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani

. Un uomo sulla sessantina, visibilmente alterato, ha attaccato così Laura Boldrini a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per Milano. Lei ha risposto con un sorriso ed è entrata. Boldrini ha preso posto sull'aereo e lui ha continuato ad importunarla anche a bordo. Le ha urlato contro:

Vergognati, prima gli italiani

Lo racconta su Facebook Flavio Alivernini, Responsabile della Comunicazione, dell'ex presidente della Camera, testimone diretto dell'aggressione. «Io - prosegue il post - ero tre file più indietro e ho fatto un balzo in avanti per farle da scudo. Poi l'ho invitato a prendere posto e se n'è finalmente andato anche grazie al personale di bordo e ad alcuni passeggeri. Questa è la storia. Ve la racconto da giornalista, così come l'avrei mandata al giornale se lavorassi ancora in redazione. Poi ce n'è un'altra, di storia. Quella di chi lancia gli slogan #PrimaGliItaliani e fa le campagne social con le facce dei nemici da colpire, che magari riescono pure nell'intento di portare qualche persona di più in piazza in un Paese rabbioso e rancoroso che non vede l'ora di prendersela con qualcuno. Ma se il risultato poi è che gli avversari politici vengono aggrediti davvero? Cosa aspetta Salvini manifestare la sua solidarietà a Laura Boldrini stavolta? Il Ministro dell'Interno - si chiede Alivernini - ha più paura di deludere i suoi o che a qualcuno venga fatto del male in nome dei suoi slogan?».

», chinandosi su di lei, davanti agli altri passeggeri