Lapia (M5S) aggredita in un supermarket di Nuoro: indagato per lesioni e minacce un 39enne

Svolta nell'inchiesta sull'aggressione della deputata sarda del M5S Mara Lapia. Il nuorese Daniele Imperatore, 39 anni, è indagato per minacce e lesioni nei confronti della parlamentare grillina. Infatti risalgono allo scorso 15 dicembre, quando Lapia disse di essere stata aggredita e minacciata in un supermercato di Nuoro da un uomo, dopo una discussione alla cassa. La deputata finì in ospedale, con una prognosi di 30 giorni. La scorsa settimana la Procura ha indagato Imperatore che si è fatto interrogare, smentendo le accuse. Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA