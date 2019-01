Elezioni a Cagliari, Lapia (M5S): «Non siamo in crisi, si vota troppo»

«Il problema è che si vota troppo». Mara Lapia, deputata grillina eletta in Sardegna, spiega così il crollo verticale di consensi del M5S rispetto alle ultime politiche. «Sì, si vota troppo - dice a Il Messaggero - la concentrazione è tutta per le regionali e questo suppletive hanno avuto poco appeal». Le percentuali però potrebbero essere un campanello d’allarme per il M5S: i punti persi sono tantissimi, quasi 14. «Abbiamo pagato - continua la parlamentare isolana - sicuramente la scelta sbagliata di candidare un velista che poi si è dimesso». Ma non state scontando l’alleanza con la Lega? «Anche il centrodestra non è andato bene, il tema semmai è il candidato del centrosinistra». Andrea Frailis. «Sì, un volto noto, una persona perbene - dice Lapia - senza nulla togliere al nostro Luca Caschili, molto in gamba». E dunque le elezioni suppletive non sono state un monito? «Sì, che appunto si sta votando troppo. I cagliaritani hanno già deciso lo scorso 4 marzo. Se dovessero andare male anche le regionali? Allora inizieremmo a porci problema, questo sì». Lapia, prima di Natale è stata protagonista di un’aggressione ancora avvolta nel giallo. Ha detto di essere stata picchiata senza motivo nel parcheggio di un supermercato a Nuoro, dopo una lite alla cassa. Altri testimoni dicono il contrario: si sarebbe inventata tutto. «Ho avuto una costola rotta, domani (oggi-ndr) ritorno a Roma per la prima volta, la magistratura farà il suo corso. Purtroppo, sono una persona conosciuta in Sardegna e do fastidio»

