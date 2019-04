​Sedicenne ferito, Salvini: «Se non avesse fatto il rapinatore starebbe guardando Ballando»

Sul 16enne ferito a Roma e lasciato davanti al policlinico Gemelli, il vicepremier Salvini commenta: «Sembra che ieri notte ci sia stato il primo episodio di legittima difesa, in provincia di Roma. Pare che il 16enne albanese scaricato davanti al policlinico Gemelli con ferite d'arma da fuoco facesse parte di un gruppo di rapinatori. Mi è stato chiesto se mi dispiace. Ho risposto che se non avesse fatto il rapinatore starebbe bene a guardare Ballando con le stelle». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Torino per presentare i candidati del Carroccio.

Roma, spara ai ladri durante furto in casa: sedicenne ferito lasciato davanti al Gemelli

Ultimo aggiornamento: 22:16

