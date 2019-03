Ladri in casa della parlamentare di FdI Montaruli. E lei posta la foto su Facebook

Ladri in casa della parlamentare di Torino di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli che ieri sera ha postato su Facebook la foto della sua camera da letto sottosopra dopo il furto.





«Ieri sono tornata a casa e l'ho trovata così - si legge sul profilo social della parlamentare - Posto questa foto perché quando vediamo qualcuno che vende o acquista merce di dubbia provenienza dobbiamo ricordarci che è complice di atti come questo. Odiosi, soprattutto se a danno di persone anziane o donne sole». A quanto si apprende, i ladri avrebbero portato via oggetti di vario tipo, tra cui borse, profumi e gioielli. © RIPRODUZIONE RISERVATA