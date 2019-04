© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I pulcini sono uno dei simboli della Pasqua e in questi giorni si vedono tante immagini dove vengono raffigurati come piccoli animali amici dei bambini e che suscitano grande tenerezza. Purtroppo non molti sanno che i pulcini maschi sono oggetto di cruenti pratiche di soppressione da parte del sistema industriale. E allora questi giorni devonoservire per sensibilizzare l'opinione pubblica e per mettere la parola fine a tutto questo». Così in una nota la senatrice Svp Julia Unterberger, che sul tema ha presentato anche un'interrogazione in Senato.«L'industria - spiega Julia Unterberger - considera scarti i pulcini maschi, in quanto il loro allevamento non è finalizzato né alla produzione di uova e neppure di carne. Per questo vengono tritati vivi in un macchinario a lame rotanti. È inaccettabile che esseri senzienti possano essere sottoposti a crudeltà così atroci. Non sono scarti industriali, sono animali e vanno trattati come tali».