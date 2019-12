Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il 1963 è la data della prima legge che ha consentito alla donne di accedere alla magistratura. A questa data la neoPresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ha avuto modo di riferirsi per sottolineare il percorso di sfondamento di ciò che in questi anni è stato definito il soffitto di cristallo in magistratura. Oggi quel percorso segna un passo importante, unico nella storia della Corte Costituzionale: la sua elezione a Presidente della Consulta». Lo afferma in una nota Renate Gebhard, presidente dei deputati della Svp e delle minoranze linguistiche.«L'elezione della Cartabia avviene in significativa controtendenza - sostiene Gebhard - rispetto a un Paese nelquale i dati reali relativi alle pari opportunità ed alla parità di genere sono ancora la denuncia di una condizione grave e desolante. Siamo agli ultimi posti in Europa in ordine alla presenza delle donne nei luoghi di potere. Auspico che laelezione della Cartabia serva a rafforzare il nostro impegno - conclude Gebhard - per infrangere altri tetti di cristallo,partendo da quello della politica».