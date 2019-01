«Abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione politica esistente con la Csu in vista delle

elezioni europee del 26 maggio». Lo ha detto il segretario politico della Svp, Philipp Achammer, che ha incontrato il

segretario generale della Csu, Markus Blume, a Bolzano per discutere di un accordo politico in cui sarà coinvolto anche il Partito popolare austriaco (Oevp).



«I capisaldi di questa cooperazione - ha aggiunto Achammer - dovrebbero essere messi sulla carta nei prossimi giorni e poi approvati dalle rispettive commissioni di partito». La decisione di intensificare la collaborazione con la tedesca

Csu e l'austriaca Oevp, che come la Svp appartengono al Partito popolare europeo, è stata presa dagli organi del partito sudtirolese. © RIPRODUZIONE RISERVATA