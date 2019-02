ROMA «Preannuncio che prima del Cdm con Toninelli abbiamo avuto modo di parlare a lungo e abbiamo concordato che nelle settimane e mesi a venire saremo cantiere su cantiere, batteremo palmo a palmo il territorio italiano per riunire tutti gli stakeholders e andare a individuare, presidente del Consiglio e ministro, le ragioni del perché ciascun cantiere non procede celermente». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Io l'ho già fatto in alcune Regioni: in Sardegna c'era anche Centinaio perché lavoriamo in squadra. Stiamo noi stimolando i progetti dove c'è deficienza progettuale, affiancheremo i soggetti in difficoltà. Il governo lavorerà per tutti, su tutto il territorio del Paese: l'obiettivo è ben chiaro». © RIPRODUZIONE RISERVATA