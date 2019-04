ROMA Interviste calibrate sui quotidiani, varie dichiarazioni sui social, specialmente sulla sua pagina Facebook. Silvio Berlusconi sta scaldando i muscoli prima di entrare nel clou della campagna elettorale per le europee. Il Cav, raccontano fonti azzurre, sta trascorrendo questo ponte lungo di Pasqua tra Villa San Martino ad Arcore (dove si dedica per lo più a riunioni di partito) e Villa Maria, a Rogoredo, dove abita la compagna Francesca Pascale. Il leader azzurro, riferiscono, martedì prossimo vedrà tutti i candidati azzurri in corsa per il voto del 26 maggio per preparare la strategia politica a Bruxelles e motivare i suoi: l'incontro dovrebbe tenersi ad Arcore o più probabilmente a Villa Gernetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA