La Russa: «Su giustizia intenzione di Meloni è Nordio, le cose si possono sistemare»

Esordio televisivo per il neo presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite di Bruno Vespa a «Porta a Porta». «Abbiamo fatto le liste, e non è che la candidatura di Nordio fosse già decisa» ma su questo «Giorgia Meloni ha insistito molto. Questa è l'intenzione di Giorgia. Non mi risulta che abbiano trovato già una decisione definitiva, anzi. E non mi risulta che la Casellati, ottima presidente del Senato, abbia detto “o Giustizia o niente”. Per cui ritengo che le cose si possano sistemare», ha precisato La Russa.

Berlusconi: «Ho riallacciato un po' i rapporti con Putin». E spunta l'audio di LaPresse

«Berlusconi ha questi rapporti personali a cui vuole sempre tenere fede. Ricordo la resistenza che fece quando si trattava di stare nell'alleanza contro Gheddafi ma sono convinto che al di là delle frasi, tra l'altro rivolte ai suoi ristretti collaboratori, alla fine non ci sia nessuna sbandata», ha detto poi il presidente del Senato in merito alle parole di Silvio Berlusconi sui rapporti riallacciati con Putin.